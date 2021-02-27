Известная певица SLAVIA (Ярослава), жена украинского исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), показала себя на безлюдном пляже

На фото Ярослава позировала в прозрачной сеточке, которая была поверх желтого купальника. Образ девушка дополнила стильными черными очками, а волосы оставила распущенными. Красотка позировала на пляже и хвасталась роскошным загаром, а на других кадрах сделала акцент на поджаренных "булочках". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку жены Михаила Хомы в Интернете.

"Люблю свою душу и тело. Люблю свою улыбку. Люблю солнце в себе. Люблю красотой делиться с тобой", - написала Ярослава под публикацией в социальной сети Инстаграм.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали немного комплиментов красотке:

"Какая красота", "Ты безупречна", "Как всегда, солнечно-волшебная", "Какая ты волшебная", "Красивая, как цветочек", "Русалочка".

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SLAVIA была одета в роскошное платье, которое состояло из двух видов ткани. Внизу красовалось эффектное мини, поверх которого была надета прозрачная блестящая сетка.

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