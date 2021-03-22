Украинская исполнительница Злата Огневич, которая участвовала в шоу «Маска» в костюме Ворона рассказала о закулисье проекта
В новом выпуске шоу Огневич в костюме Ворона исполнила хит «Юра, прости» группы «НеАнгелы», которая недавно объявила о своей распаде.
В подсказках Ворон отметил, что имеет родственников-птиц, а танцы занимают особое место в его жизни. Звездные детективы предположили, что под маской могут быть MONATIK или Игорь Ласточкин.
Но, когда маска была снята, они оказались ошеломлены.
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«Когда сняла маску - пожалела, что согласилась участвовать, потому что хочу оказаться под маской во втором сезоне! Однако признаюсь - в костюме очень жарко и сложно, я даже потеряла равновесие - не видела ничего и думала, что упаду к зрителям», — поделилась артистка.
Огневич продолжает показывать кадры выступления на своей странице в Инстаграм. На одном из фото запечатлено, как ведущий проекта прильнул к ее ногам.
«Вот она, сила ворона, даже Вова Остапчук оценил»,- подписала кадр певица.
Закономерно, что после участия в «Маске» на Огневич посыпались вопросы относительно других участников, которых еще не расскрыли.
«Я не знаю, кто под другими масками, потому что в шоу строгая конфиденциальность, всех друг от дружки прячут. Надевают специальные забрала, худи, максимально одинаковую одежду, чтоб никто ни о чем не догадался», - рассказала артистка.
Интересно, что для костюма Ворона дизайнер Леся Патока заказала три вида перьев разной длины. Головной убор — цилиндр с оригинальным оформлением — делали на заказ, а также специально отливали клюв и создавали огромные лапы.
Напомним, Злата Огневич, снявшая костюм Ворона на шоу "Маска", вызвала бурю эмоций признанием: "Вот вы мне скажите?"
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