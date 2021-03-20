На популярном гипершоу «Маска» вскрыли еще одного участника, которым оказалась певица Злата Огневич

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу появилось выступление и раскрытие приглашенной маски Вороны. Под маской пряталась украинская певица Злата Огневич.

«Вот это неожиданность! Под костюмом величественного Ворона в гипершоу Маска @maskaukrainetv скрывалась Злата Огневич. Звездные детективы не смогли узнать певицу в этом образе», - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что зрители были очень удивлены такому повороту событий, ведь многие были уверены, что Злата прячется в костюме Солнца.

«А кто тогда Солнце?», «Я в шоке! Кто же тогда Солнце?», «Неожиданно... я думала, что Злата Огневич в маске Сонце», «Офигеть, я думала что она в солнце», - удивились поклонники.

Как известно, на шоу «Маска» осталось лишь половина участников. С каждым эфиром шоу становится все загадочнее, ведь сценаристы постоянно запутывают детективов и зрителей. Так получилось и с персонажем Златы Огневич, ведь многие уверяли, что именно она Солнце.

Отметим, что в шоу «Маска» уже успели раскрыть Алину Гросу, Макса Барских, Ирину Федышин, Оксану Байрак и других известных людей.

Напомним, что Злата Огневич едва не выронила бюст, приняв кокетливую позу в легком платье: соблазнительные кадры.

Как сообщала Politeka, притягательная Огневич очутилась на берегу моря, впечатлив признанием: «Все произошло спонтанно…».

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