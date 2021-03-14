Відома співачка Злата Огневич показала ефектний образ для нової пісні

На фото Злата позувала в легкій напівпрозорій сукні, стоячи біля стіни. Красуня доповнила образ стильними рукавичками і босоніжками. У студії створили вітер, тому наряд задувало і співачка задерла одну ніжку, розбурхуючи своїм виглядом. Волосся Огневич залишила розпущеним, посміхаючись на камеру. Кадри вийшли дуже спокусливими і легкими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новий сингл 9/04", - написала зірка під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай без компліментів Злата не залишається:

"І ви прекрасні", " Твій Світ такий же як ти. Прекрасна", "неймовірно", "дуже дуже красива))) красуня краща)))", "яка стройняшка", "ви чарівна", "Квіточка", "розкішна красуня, зі святом тебе", " світ прекрасний, але ти найкраще і всіх. Хоч це і заочно, так як я тебе близько не знаю, але впевнений що ти диво і чудова дівчина і співачці",

Ми писали, що популярна українська співачка показала ніжний жіночний образ у вбранні з відкритою спиною.

Співачка порадувала новим гламурним фото ніби з обкладинки глянцевого журналу. На знімку Злата позує в розкішній блакитній сукні з пишною спідницею, яка займає майже весь простір в кадрі. Виділяється деталлю повітряного вбрання стала відкрита спина красуні.

Нагадаємо, спокуслива Огневич запаморочила голову в гіпюровому вбранні

А ще Politeka писала, що безсоромна Огневич залізла у ванну, влаштувавши сеанс спокуси

Також Politeka повідомляла, що соковита Злата Огневич в екстра-декольте нахилилася, показавши свою Силу



