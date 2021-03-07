Известная украинская звезда Злата Огневич удивила поклонников фотосессией, выставила ножки, засветив лишнее

Как передает Politeka.net, в своем инстаграм Злата Огневич показала свои шикарные ножки, засветив лишнее, и рассказала о своем мире, назвав его прекрасным.

Певица сделала фото в легком черном платье, сидя, и выставив вперед свои шикарные гладенькие ножки. Девушка сидела вполоборота, и ее безупречный вид был полон спокойствия, решительности и гармонии.

"Часто кажется, мир утратил способность чувствовать, сопереживать.... но это не так. Только мы решаем, какой будет окружающая нас реальность. А значит, самое время вспомнить о восприятии... Мой мир - прекрасен 💋", - написала знаменитость.

Фанаты не оставили пост Златы без внимания, откликнувшись на ее слова своими комплиментами и похвалами в сторону своего кумира.

"🙌 И вы прекрасны 🔥", "Красота спасёт мир❤️😍😘", "Твій світ такий як ти!!! Прекрасна😘", "Гарна❤️", "Невероятно 💚💘", "И только так💖🕊💖🕊💖🕊", "Солодашко🔥🔥🔥🔥🔥", "Вы Богиня!", "Це точно!", "Офігенно виглядяєш!", "Лапочка!!", "Злата, незаконно быть такой красивооой❤️Злата, вы такая кайфовая ❤️❤️", "Малая ты права!", "О да, наш мир, он прекрасен и даёт все прелести", - написали фанаты.

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