Популярная украинская певица Злата Огневич удивила поклонников жаркой весенней фотосессией в откровенном наряде
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая в прошлом стала жертвой одержимого преследователя, не перестает удивлять публику яркими публикациями в своем Instagram. В первый день весны очаровательная красотка опубликовала в своем микроблоге жаркую фотосессию, в которой предстала на обзор публики в обольстительном образе.
На новых фотографиях Злата запечатлена в тусклой комнате старого особняка, она изящно позирует фотографу, изгибаясь в смелых позах. Перед камерой красотка появилась в тоненьком шелковом платьице на тонких бретельках нежного кремового оттенка, которое повторило все изгибы ее идеального тела. Волосы артистки распущены и слегка взъерошены, а на ее лице аккуратный естественный макияж, она пускает томные взгляды в объектив.
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В подписи к фотографиям Огневич написала о весне: "Весна – время чувственности, женственности, новизны, обновления. Женская сила в нежности и принятии себя… Я так ждала эту весну, чувствую особый̆ вайб в сердце". Поклонники в диком восторге от этой фотосессии певицы, Злату засыпают комплиментами в комментариях к фото. "Фото супер", "Красотка", "Супер, леди", "Красота невероятная", "Какая женщина", "Красота", "Просто потрясающая", - пишут пользователи в комментариях к фото Златы.
Напомним, Злата Огневич без лифчика и стыда раскрыла пиджак, заставив глотать слюнки: "Градус растет".
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