Популярная певица Злата Огневич устроила чувственную фотосессию в элитном отеле

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно презентовала новый альбом "Богиня" и представила песню на польском языке, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, недавно красотка выложила в сеть несколько чувственных снимков из новой фотосессии, на которых появилась в разных соблазнительных образах.

Так, на первых двух фото Злата позирует в замысловатом черном платье с ассиметричным подолом, прозрачными элементами и бахромой. Этот наряд красиво подчеркнул фигурку и упругие прелести звезды. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, она кидает томные взгляды в объектив. На одном из двух кадров она стоит у зеркала в вызывающей позе и с задранным подолом платья.

На еще двух черно-белых снимках Огневич позирует, раскинувшись в кресле. На ней объемное белое платье-рубашка, поверх которого она надела узкий черный корсет. Этот наряд также подчеркивает изящную фигурку звезды и оголяет ее стройные ножки.

В подписи к публикации артистка оставила милый стих на украинском языке. А фанаты кинулись активно обсуждать публикацию Златы, засыпая ее комплиментами и восторженными комментариями. "Богиня!", "Идеальная девушка!", "Я бы к Вашему хэштегу "Леди", добавил слово совершенство", "Красавица!", "Очень красиво", "Непревзойденная", "Красотка", "Лучшая", "Роскошная", "Девушка-огонь", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Беда настигла Злату Огневич прямо во время съемок, певица раскрыла детали: "Глаза залили кислотой".

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