Известная певица Злата Огневич показала себя в новом соблазнительном образе

На фото звезда позировала в черном платье с прозрачными частями. Злата лежала на кровати, а в руках держала бокал, а волосы оставила распущенными. Огневич смотрела в камеру, завлекая игривым взглядом. На других кадрах певица показала еще несколько смелых ракурсов, добавляя еще больше пикантности образу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальных сетях.

"Я нашла команду МЕЧТЫ. Именно так!

Девчонки, какие же Вы классные, лёгкие и креативные. Всё, что я люблю- сложилось в невероятной красоты фотосет. Знаю, что скоро весна, поэтому эта неделя станет неделей красоты, сексуальности, нежности и.... любви! Буду Вас радовать каждый день мыслями, новостями и позитивными аффирмациями", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Огонь", "Вау-вау-вау", "Ну как можно так красиво?", "Уверенная, красивая, талантливая. Любим", "Боже, Злата, ты шикарная", "О Боги!!! Злата!!! Ну нельзя же быть такой обворожительной!!!", "Злаата, вы красивая, так держать", "Богиня просто, что не фотография, то невозможно отвести глаза", "Роковая женщина".

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