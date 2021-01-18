Известная украинская певица Злата Огневич, которая представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение», показала свою красотку-сестру

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала кадры со свежей фотосессии. Белокурая звезда позировала в обнимку со своей эффектной сестрой Юлией. Девушки были одеты в красивые брюки и топы. Стройные фигуры красоток свели с ума поклонников.

«Так и хочется начать пост со слов: «Я помню тебя совсем маленькой, сладкой малышкой! И как меняла твои памперсы - тоже помню». Как же классно иметь сестрёнку @bordyug_yuliya, близкую по духу, которая готова поддержать любые сумасшедшие идеи)) В общем, скажу просто - я счастлива, что мы с тобой ЕСТЬ», - подписала фото певица.

В комментариях девушкам оставили массу теплых отзывов, подчеркнув, что они очень похожи друг на друга.

«Ух, какие красивые», «Девчонки, вы очень красивы и видно, что счастливы!!! Дай бог, чтобы это не кончалось», «Люблю, спасибо тебе любимка», «Красавицы», «Очень похожи! Красотки девчонки!», «Ух ты, вам надо вместе выступать», «Вы так похожи. Красотки», «Невероятная концентрация обаяния и красоты», - пишут пользователи сети.

Кстати, сама Злата раньше тоже была брюнеткой.

Напомним, что Злате Огневич с серьезным диагнозом пришлось самой себя спасать и делать уколы: "Захочешь жить...".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в одном платье раззадорила фантазию: «Природа создала…».

Также Politeka писала, что Злата Огневич в купальнике впечатлила позами на пляже, встав на колени: "Мне безумно нравится".