Популярна українська співачка Злата Огневич, яка виступала на Євробачення-2013, вразила видами в одній сукні

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Природа створила ідеальний світ", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Огневич постає перед камерою в одній синій сукні, демонструючи бездоганні ноги. Голову красуня прикрила хусткою, а очі від сонця захистила окулярами.

Разом з тим, особливої пікантності фотографії надає неймовірно красивий вигляд позаду співачки: скелі й море ідеально поєднуються з найчистішим небом і нарядом Огневич.

"Боже, яка краса", "це просто пожежа", "неймовірно круте море", "прекрасна Злата!", "що за фантастичне місце, Злата?",- пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, відома українська співачка Злата Огневич заразилася китайським вірусом

Так, Вона розповіла фоловерам, що тепер вона "офіційно коронована особа". Співачка також поділилася історією про те, якими були перші симтоми хвороби. За словами співачки, під час лікування вона саме собі ставила уколи.

Нагадавши, Злата Огневич підкреслила ідеальні вигини чорним шовком.

А ще Politeka писала, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці й зважилася на одкровення.

Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці й зважилася на одкровення.