Популярная украинская певица Злата Огневич, которая выступала на Евровидение-2013, впечатлила видами в одном платье
Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
«Природа создала идеальный мир», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Огневич предстает перед камерой в одном синем платье, демонстрируя безупречные ноги. Голову красотка прикрыла платком, а глаза от солнца защитила очками.
Вместе с тем, особой пикантности фотографии придает невероятно красивый вид позади певицы: скалы и море идеально сочетаются с чистейшим небом и нарядом Огневич.
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«Боже, какая красота», «это просто пожар», «невероятно крутое море», «прекрасная Злата!», «что за фантастическое место, Злата?», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, известная украинская певица Злата Огневич заразилась китайским вирусом
Так, она рассказала фолловерам, что теперь она "официально коронованная особа". Певица также поделилась историей о том, какими были первые симтомы болезни. По словам певицы, во время лечения она само себе ставила уколы.
Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком.
А еще Politeka писала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.
Также Politeka сообщала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.