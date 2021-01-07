Популярная украинская певица Злата Огневич, которая выступала на Евровидение-2013, впечатлила видами в одном платье

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Природа создала идеальный мир», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Огневич предстает перед камерой в одном синем платье, демонстрируя безупречные ноги. Голову красотка прикрыла платком, а глаза от солнца защитила очками.

Вместе с тем, особой пикантности фотографии придает невероятно красивый вид позади певицы: скалы и море идеально сочетаются с чистейшим небом и нарядом Огневич.

«Боже, какая красота», «это просто пожар», «невероятно крутое море», «прекрасная Злата!», «что за фантастическое место, Злата?», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, известная украинская певица Злата Огневич заразилась китайским вирусом

Так, она рассказала фолловерам, что теперь она "официально коронованная особа". Певица также поделилась историей о том, какими были первые симтомы болезни. По словам певицы, во время лечения она само себе ставила уколы.

Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком.

А еще Politeka писала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение.