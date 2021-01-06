Відома співачка Злата Огневич показала, як розважається в Єгипті
На фото красуня здалася в смугастому купальнику, а образ доповнила забавним капелюхом і чорними окулярами. Злата стала на коліна і спокусливо вигнулася на пляжі, хвалячись ідеально плоским животиком. Кадр вийшов дуже захоплюючими і навіть трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Такий Єгипет мені шалено подобається. Спасибі прекрасним", - написала зірка під фотографією.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок був викинутий в сторіс Instagram, де немає подібних функцій, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Златочка, добре серце",» Ну сексі«,» розумничка«,» Крута блондинка«,» дуже красива«, " Злата Огневич! Ти Українська чарівна красуня! Спасибі тобі за комунікабельність", "які кольори" «" з Новим роком! чарівна і шикарно виглядаєш», "неможливо утриматися".
Ми писали, що відома українська співачка Злата Огневич показала, як вміє змінювати свою зовнішність.
На кадрі красуня постала в двох образах: світло-бежевому костюмі і червоній сукні. Причому, на обох нарядах крій такий, що дозволяє побачити високі груди співачки.
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