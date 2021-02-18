Украинская певица Злата Огневич устроила фотосессию в белье
Известная артистка любит играть с фантазиями фанатов, пишет Politeka.net. В этот раз певица показала свои изгибы, надев кружевной лифчик.
Красотка предстала в таком виде в нежной фотосессии.
Злата позировала на ковре, возле дивана. Звезда сверкнула бюстом в кружевном белье на тонких лямках, а красивые бедра обтянула юбочка.
Огневич откидывала голову назад, улыбалась в камеру и хвасталась собой во весь рост.
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"Любовь к эстетике и красоте у меня с детства 🙌🏾 Я помню воздушное, красивое нижнее белье моей мамы 🤍 И как я мечтала носить такое же, когда вырасту )) Мечты сбываются, как Вы знаете! Я могу сказать, что эта особая одежда придаёт мне особые ощущения 🌷... Девочки, признаюсь Вам в любви 🦋", - написала певица.
За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Красива!!! 😍😍😍", "Как можно быть такой нереально красивой Zlata🙏😉😘", "Вы великолепны!!!👏👏👏", "Злата, как же вам идет", "Кицюня-кицюня", "Ангел", "Вы очень красива", "Красотуличка😍😍", "🔥Златочка вы просто прелесть. Почему до сих пор не украсили обложку ни одного из мужских журналов. Ведь красота не вечна и потом будете жалеть, что не запечатлели себя в пике красоты", "Злата, тебе больше подходит украинский)", "😍😍😍 изящно изысканно заманчиво !!! ❤️❤️❤️", "Невероятная, очаровательная, фантастическая и просто замечательный, Злата ❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, что Злата Огневич в купальнике впечатлила позами на пляже, встав на колени: "Мне безумно нравится".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич вслед за Поляковой ввязалась в скандал из-за языкового закона: "Вся эта истерика...".
Также Politeka писала, что звезда «Евровидения» Злата Огневич показала эффектную сестру-брюнетку, в сети ахнули: «Вам надо вместе выступать».