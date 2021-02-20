Популярная украинская певица Злата Огневич раскрыла свою чувственную сторону в новой соблазнительной фотосессии
Красотка поделилась в Инстаграм постом, в котором показала, как проходили ее новые съемки. Об этом пишет Politeka.net. В публикации Огневич рассказала о том, что важно при создании красивых фотографий.
«За красивыми фото стоит много работы целой команды. А ещё- очень важно внутреннее наполнение. Ты проживаешь роль, ощущаешь её каждой своей клеточкой и, словно, знакомишься с собой, новым», - поделилась мыслями знаменитость.
Огневич также добавила, что сама очень любит фантазировать и мечтает о съемках в большом кино.
«Во время таких сетов я включаю фантазию на полную! О, если бы Вы только знали, какие мысли и фантазии проносятся в сознании во время съёмки. Очень мечтаю о большом кино», - добавила певица.
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На кадрах можно увидеть, как Огневич томно позирует в соблазнительных нарядах. Так, певица примерила длинную белую рубашку с необычным корсетом, а также кокетливое черное платье с прозрачными вставками. Она соблазнительно выгибалась сидя в кресле, а позже и лежа в кровати.
Поклонники певицы пришли в восторг от таких кадров.
«Кайфовая», «Сногшибательны», «Шикарная», «Немножко добавить жару и Каменских отдыхает», «Красунечка», - пишут люди.
Напомним, Злата Огневич в кружевном белье сделала любовное признание: "Мечты сбываются...".
Как сообщала Politeka, беда у Златы Огневич, рыдающая певица обратилась к украинцам: «Я в полнейшем…».
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