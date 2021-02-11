Украинская певица Злата Огневич стала жертвой мошенников

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео-обращение, в котором рыдая рассказала, как пострадала ее репутация. Оказалось, что мошенники взяли у известного бренда предоплату в размере 5 тысяч долларов за якобы сотрудничество со Златой. Сама певица к этой сделке отношения не имела, но от нее ждали исполнения заказа.

Рыдая Злата призналась, что это слезы отвращения к людям, которые могли так поступить с ней.

«Шок. Скандал! Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления», - заявила Злата.

Она отметила, что ситуация произошла год назад, но узнала она о ней только сейчас. Певица не понимает, почему так долго молчала вторая сторона, и как можно было переслать такие большие деньги постороннему человеку.

«Прошу Вас, будьте внимательны и не доверяйте посторонним «людям», - написала Злата.

Певица заявила, что будет лично искать мошенника и сделает все, чтобы его наказали. Артистка твердо намерена довести ситуацию до конца.

Напомним, что Злата Огневич в купальнике впечатлила позами на пляже, встав на колени: "Мне безумно нравится".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич вслед за Поляковой ввязалась в скандал из-за языкового закона: "Вся эта истерика...".

Также Politeka писала, что звезда «Евровидения» Злата Огневич показала эффектную сестру-брюнетку, в сети ахнули: «Вам надо вместе выступать».