Зірка "Євробачення-2013" Злата Огневич висловилася про новий мовний закон, який викликав ажіотаж в Україні

Як передає Politeka.net, знаменитість присвятила цій проблемі новий пост на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", який супроводила пікантним фото. Вона постала перед шанувальниками в рожевому брючному костюмі і короткому чорному топі, образ доповнив яскравий макіяж з різнокольоровими тінями, білосніжним манікюр і золоті сережки.

Заради відвертого знімка красуня приспустила піджак на плечі і дозволила милуватися своєю фігурою і плоским животом. Вона торкнулася рукою зони декольте, акцентувавши увагу на цій частині тіла.

"C недавніх пір, всі постачальники послуг будуть зобов'язані обслуговувати і надавати інформацію в Україні українською мовою. Виняток: його дія не поширюється на сферу приватного спілкування і здійснення релігійних обрядів. Агов!!! Люди! Чому так багато обурення?? Це ж круто! У нас же є власна культура, прекрасна культура 🤍 і тільки ми можемо її захистити, плекати, любити", - написала Злата Огневич в пості. - "Саме так і повинно бути! А тому-мені незрозуміла вся ця "істерика" щодо мовного закону".

Користувачі соцмережі в коментарях поділилися своїми думками про позицію і зовнішній вигляд артистки:

"Златик, згодна з тобою на всі 100%"; "погоджуємося, в Україні-Український"; "це повинно було статися ще 30 років тому"; "По-моєму, ні до чого хорошого цей закон не приведе"; "красуня наша, миру і добра, щастя вам"; " Кисонька, вірно нявкаєш! Зачитався";" Крута блондинка";" найкраща красива дівчина";" піджак зайвий";" улюблена принцеса, ти прекрасна";"ви Небесний вогник".

Інна Бордюг (справжнє ім'я співачки) народилася в російському Мурманську у 1986 році, проте юність провела в Криму - батько отримав направлення на військову службу в Судак. У 2004 році дівчина поїхала до Києва, щоб будувати музичну кар'єру, а після окупації півострова перевезла до столиці батьків.

Раніше закон у соцмережі "Instagram" прокоментувала співачка Оля Полякова, яка теж підтримала нововведення:

"Люди, у нас має бути наша українська мова. І може зараз це когось дратує, але в майбутньому наші діти будуть говорити українською і це прекрасно, адже для того, щоб усвідомити, що ти українець, потрібно вивчати свою мову, потрібно нею говорити".

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