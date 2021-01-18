Відома українська співачка Злата Огневич, яка представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", показала свою красуню-сестру

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кадри зі свіжої фотосесії. Білява зірка позувала в обнімку зі своєю ефектною сестрою Юлією. Дівчата були одягнені в красиві штани і топи. Стрункі фігури красунь звели з розуму шанувальників.

"Так і хочеться почати пост зі слів:"Я пам'ятаю тебе зовсім маленькою, солодкою крихіткою! І як змінювала твої памперси - теж пам'ятаю». Як же класно мати сестричку @bordyug_yuliya, близьку по духу, яка готова підтримати будь-які божевільні ідеї)) загалом, скажу просто - я щаслива, що ми з тобою є», - підписала фото співачка.

У коментарях дівчатам залишили масу теплих відгуків, підкресливши, що вони дуже схожі одна на одну.

"Ух, які красиві", " дівчата, ви дуже красиві і видно, що щасливі!!! Дай бог, щоб це не закінчувалося", "Люблю, спасибі тобі любимка", "красуні", " дуже схожі! Красуні дівчата!", "Ух ти, вам треба разом виступати", "Ви так схожі. Красуні", "неймовірна концентрація чарівності і краси", - пишуть користувачі Мережі.

До речі, сама Злата раніше теж була брюнеткою.

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