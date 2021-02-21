Известная певица Злата Огневич показала себя и рассказала о закулисье

На фото Огневич позирует в белом наряде, который решила приоткрыть. Звезда показалась перед зеркалом, чтобы в отражении фанаты смогли посмотреть на размер декольте. Красотка оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в кадр через отражение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня я хочу поделиться закулисными моментами, которые случаются всегда, когда хочешь быть идеальным", - написала звезда.

"На одном из фотосетов мне показалось, что глаза слишком уж красные и я решила закапать их супер-классными каплями. Аааааа. Не тут то было! Ощущение, будто глаза залили кислотой", - рассказала одну из историй Огневич.

"Как сейчас, помню этот концерт во Львове, на мне - красивое платье и всё бы хорошо, только вот платье слишком стягивает грудь, пришлось надеть силиконовые вкладыши. Буквально на середине песни они «отлипают» от тела и..... выпадают! Прямо на сцену, - поделилась историей Злата.

"После концерта мне подарили мягкую игрушку, медвежонка. И тут, я замечаю, что из него что-то сыпется.... Вскрываем шов, а там- земля и ещё в ней какая-то записка. Кто интересуется подобными вопросами, поймёт, откуда эта земля", - заключила жуткой историей певица.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Истории огонь", "Ого", "Злата, про силикон от души посмеялся", "Ты супер", "Злата, ты невероятная! Будь всегда такой же искренней и доброй!".

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