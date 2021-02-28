Известная певица Злата Огневич показала дерзкий образ, рассказав о предпочтениях

На фото Злата позировала в наряде с поясом, под которым не было штанов. Их практически заменили ботфорты, которые были у красотки выше колена. Огневич на первом фото задрала одну ножку у окна, демонстрируя максимальную дерзость. На еще нескольких фото певица показала себя в этом образе из нескольких ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Субботнее настроение. Дерзкое.

Мне всегда больше импонировали условные «двоечники». Условные, так как в школе у них все плохо с оценками, а вот в жизни- наоборот. Именно из дерзких, «неправильных», смелых и рисковых вырастают настоящие Личности. А вот отличникам я мало доверяю .... кто знает, что скрывается за этим елейным взглядом и желанием всем угодить?

Что думаете по этому поводу?", - написала Злата под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Сама то была почти отличница!", "Красотка", "Огромного тебе... счастья. Дерзкая", "Тебе такой стиль идет, круто", "Лайк, двоечники не думают", "Фантастическая девушка", "Страстная кошечка".

Мы писали, что известная украинская певица Злата Огневич показала свою романтичную сторону в элегантных образах.

Так, певица запостила одно из стихотворений поэтессы и поделилась собственными впечатлениями о ее творчестве.

«Чувствую приближение весны. Та самая, что умела нежно и глубоко о любви...Леся Украинка, легенда, поздравляю тебя», - написала Огневич.

Напомним, Злата Огневич бесстыдно раскинула ноги в лаковых сапогах

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