Популярная певица Злата Огневич устроила пикантную фотосессию после презентации нового клипа

Злата старается активно вести свой Инстаграм, поэтому показывает разные стильные образы на новых фото. После презентации клипа девушка также приняла участие в модной съемке, во время которой восхитила фигурой, а также длинными ногами в лаковых ботфортах.

В подписи певица решила поднять тему первых свиданий и стиля одежды, которого стоило бы придерживаться.

«Как нужно одеваться на свидания? 😎 Хотя, я хожу на них редко, но меня всегда мучает данный вопрос ))

Сексуально или скромно? Быть в тренде или просто женственной..... А главное- быть лучше, чем ты есть на самом деле или максимально естественной? ( Кстати, если понимаю, что дело зашло в тупик, я начинаю вести себя довольно кринжово, чтобы парень даже и не подумал встретиться вновь 😅🤦🏻‍♀️ ) В общем, задачка ещё та )) Единственное, что спасёт в любой ситуации- это уверенность в себе,» - сделала вывод Злата.

Фанаты ответили сразу:

«Надо быть собой; как наживку бросаете, такую рыбку и ловите; Все зависит от того к кому ты идешь и планы по отношению к нему; Женственно; очаровательная🔥; Сонечко😍🥰😊; Оч.Sexy🔥; Красотка👏😍; Да чего уж там, можно и без платья уже идти!😉; Думаю надо одеться женственно, подчеркнуть свои достоинства, у кого какие на выбор; Уверенная в себе, женственная, и максимально естественная..».

До этого популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно презентовала новый альбом "Богиня" и представила песню на польском языке, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.

В подписи к публикации артистка оставила милый стих на украинском языке. А фанаты кинулись активно обсуждать публикацию Златы, засыпая ее комплиментами и восторженными комментариями.

Напомним, Беда настигла Злату Огневич прямо во время съемок, певица раскрыла детали: "Глаза залили кислотой".

Как сообщала Politeka, Жаркая Огневич забралась на кровать в непристойном платье и показала, на что способна: «Каменских отдыхает».

Также Politeka писала, Злата Огневич предалась нежности на кровати с бокалом в руках, истинное наслаждение: "Ну как так можно?".