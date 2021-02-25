Известная украинская певица Злата Огневич показала свою романтичную сторону в элегантных образах

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Очередной пост Огневич посвятила 150-летию со дня рождения Леси Украинки.

Так, певица запостила одно из стихотворений поэтессы и поделилась собственными впечатлениями о ее творчестве.

«Чувствую приближение весны. Та самая, что умела нежно и глубоко о любви...Леся Украинка, легенда, поздравляю тебя», - написала Огневич.

Этот пост она сопроводила подборкой собственных фото.

На снимках певица томно позирует в кресле и на кровати в романтичных образах. Так, на первом фото на ней черное платье с оригинальными завязками на груди и шее.

А на последующих снимках Огневич позирует в белой блузке и черной юбке. Благодаря распущенным волнистым волосам звезды этот наряд не делает ее образ слишком строгим.

Поклонники Златы тут же принялись комментировать ее пост.

«Люблю тебя страсть как. Вот Златик всегда огонь! И главно шо хорошее же такое и доброе такое. Обнимаю целаваю», «100%, сегодня весна чувствовалась в воздухе уже гораздо больше!», «Девушка-весна», «Красотка», «Супер», «Злата, Вы - очень красивая! Есть в глазах, что-то, как гипноз! Смотришь и как бы расслабон какой-то!», - пишут люди.

Напомним, горячая Злата Огневич задрала платье и показала зеркалу упругие прелести, фото: "Женщина-огонь".

Как сообщала Politeka, жаркая Огневич забралась на кровать в непристойном платье и показала, на что способна: «Каменских отдыхает».

Также Politeka писала, что Злата Огневич бесстыдно раскинула ноги в лаковых сапогах: "Можно и без платья уже".