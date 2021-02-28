Известная певица Злата Огневич показала себя, попрощавшись с зимой

На фото Злата позировала в белом пиджаке, под которым ничего не было. Огневич дополнила образ стильными брюками, показавшись в коридоре. Девушка прикрыла одной рукой бюст, чтобы не засветить самое пикантное, что не помешало кадру стать очень горячим. На других снимках красотка показала еще несколько ракурсов в таком образе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Воскресенье. Зима, гудбай", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили чуть более тысячи лайков и написали комментарии:

"О май гад", "Злата, ты супер", "Шикарная, супер", "Очень красивая и талантливая девушка", "Какая красивая", "Прощай, зима, весна, цветущая эйфория, ты выглядишь так красиво, меньше накрашена, подтвердите свой имидж с помощью косметики с завышенными ценами", "Злата, вы в любом образе прекрасны. И я реально только что осознала, что завтра веснааа!!", "Очень красивая загадка", "Градус растет".

Мы писали, что звезда "Евровидения-2013" Злата Огневич высказалась о новом языковом законе, который вызвал ажиотаж в Украине.

Знаменитость посвятила этой проблеме новый пост на своей странице в соцсети "Инстаграм", который сопроводила пикантным фото.

Напомним, дерзкая Огневич без штанов задрала ножку, завлекая видом

А еще Politeka сообщала, что томная Огневич прилегла на кровать в соблазнительном наряде, рассказав о нежной любви

Также Politeka писала, что Злата Огневич бесстыдно раскинула ноги в лаковых сапогах



