Певица показала, как проводит время

Популярная украинская певица Злата Огневич покорила образом на постели

Звезда впечатляет красотой в любом образе, даже в самой простой одежде красотка выглядит великолепно, пишет Politeka.net. Артистка в этот раз похвасталась своими сладостями в постели.

Огневич лежала на кровати, закинув ножки. Артистка была в светлой футболочке и зеленых штанах. Разные аксессуары завершили образ звезды.

Певица распустила волнистые волосы, а красивый макияж с акцентом на глаза завершил образ.

На постели перед Златой стоял поднос с зефиром и круассаном, а также с чашкой.

Красотка взяла в руки другие зефир и круассан, и стала петь свой хит "Солодка кара". Певица завораживала своей удивительной улыбкой.

"Какая у вас сладкая кара?", - написала артистка.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, звезду осыпали комплиментами в личных сообщениях.

Отметим, Злата Огневич (Инна Бордюг) родилась 12 января 1986 года в семье военного хирурга и учительницы русского языка.

С ранних лет девочка занималась музыкой. Она сама попросила маму, чтобы та отвела ее в музыкальную школу, училась по классу фортепиано. Вокалом занималась самостоятельно.

В детстве часто становилась победительницей различных музыкальных конкурсов, а позже стала набирать популярность, изменив имя.

По словам Златы, она выбрала такой псевдоним, чтобы ее имя было ярким и огненным, тем более, что она с детства не любила свое настоящее.

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