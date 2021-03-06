Популярная украинская певица Злата Огневич поразила формами без белья в легком платье
Артистка просто кружит голову своими откровенными образами, пишет Politeka.net. Певица позировала в этот раз в красивом легком платье. Нежная ткань красиво легла на бюсте, подчеркивая самые интимные детали. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Откровенное декольте прибавило еще больше пикантности образу.
В это время ее платье подняла и трясла девушка, а также Злату обдувал вентилятор для эффектности кадра. Звезда стояла на шпильках, приподняв ровную ножку.
Завершили образ длинные желтые перчатки и макияж с акцентом на губы.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
"Вечная память тебе, Андрюша": трагически оборвалась жизнь 19-летнего бойца ВСУ
Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
"Настолько красивые съемки 🎥 , что я просто не могу удержаться! Хочу показать Вам хотя бы часть ))) Снимали промо для нового сингла, релиз которого запланирован на апрель 🔥", - написала Злата.
За 15 минут пост собрал более 2000 просмотров и много комментариев.
"Очень круто", "Красавица Злата 🌹🌷🌹🌷🌹🌹🌹🌷🌹🌷🌹", "ОГОНЬ!!!", "Какой сегодня удивительный день,куда не посмотрю,вокруг меня все так красиво😍 зашла в инсту,тут Вы не менее прекрасны.Скорей бы услышать🎧 Ваш новый сингл😍🙌🌺🌺🌺", "Чёрт возьми,это горячо!!!!!🔥🔥", "Богиня!!!❤️❤️❤️", "Ты роскошная", "Вооот, тема груди начинает потихоньку раскрываться. Ждем продолжения😍🔥🔥🔥", "Ничего себе", "Здравствуйте красавица, какая вы сек**альная", "Фиалка расцвела", - написали пользователи сети.
Напомним, дерзкая Огневич без штанов задрала ножку, завлекая видом
А еще Politeka сообщала, что томная Огневич прилегла на кровать в соблазнительном наряде, рассказав о нежной любви
Также Politeka писала, что Злата Огневич бесстыдно раскинула ноги в лаковых сапогах