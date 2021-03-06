Популярная украинская певица Злата Огневич поразила формами без белья в легком платье

Артистка просто кружит голову своими откровенными образами, пишет Politeka.net. Певица позировала в этот раз в красивом легком платье. Нежная ткань красиво легла на бюсте, подчеркивая самые интимные детали. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Откровенное декольте прибавило еще больше пикантности образу.

В это время ее платье подняла и трясла девушка, а также Злату обдувал вентилятор для эффектности кадра. Звезда стояла на шпильках, приподняв ровную ножку.

Завершили образ длинные желтые перчатки и макияж с акцентом на губы.

"Настолько красивые съемки 🎥 , что я просто не могу удержаться! Хочу показать Вам хотя бы часть ))) Снимали промо для нового сингла, релиз которого запланирован на апрель 🔥", - написала Злата.

За 15 минут пост собрал более 2000 просмотров и много комментариев.

"Очень круто", "Красавица Злата 🌹🌷🌹🌷🌹🌹🌹🌷🌹🌷🌹", "ОГОНЬ!!!", "Какой сегодня удивительный день,куда не посмотрю,вокруг меня все так красиво😍 зашла в инсту,тут Вы не менее прекрасны.Скорей бы услышать🎧 Ваш новый сингл😍🙌🌺🌺🌺", "Чёрт возьми,это горячо!!!!!🔥🔥", "Богиня!!!❤️❤️❤️", "Ты роскошная", "Вооот, тема груди начинает потихоньку раскрываться. Ждем продолжения😍🔥🔥🔥", "Ничего себе", "Здравствуйте красавица, какая вы сек**альная", "Фиалка расцвела", - написали пользователи сети.

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