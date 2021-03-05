Известная украинская певица Злата Огневич показала, как расслабляется в пятницу в соблазнительном образе
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм. Так, Огневич решила показать, в каком настроении она проводит вечер пятницы.
На снимках красотка предстала в соблазнительном образе. На ней очень короткое черное платье-рубашка с большим поясом, а также высокие лакированные сапоги. Из-за отсутствия брюк или юбки образ певицы выглядит слегка небрежным и вызывающим.
В таком наряде Злата томно позирует, сидя на полу. Красотка написала, что расслабляется по случаю пятницы, а настроение у нее при этом «красное сухое».
«Пятница ...Пора расслабиться», - подписала снимки Огневич.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.
«Креативний фотосет», «Да, отдохни душой и телом», «Вы такая красивая!», «Кицька», «Дикая кошка!», «Пора зажигать», «Понедельнмк похмельник, вторник повторник», «Злата, ты огонь!», «Львица, секси, люблю!», «Бомба-ракета!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Злата показала фигуру в постели.
Огневич лежала на кровати, закинув ножки. Артистка была в светлой футболочке и зеленых штанах. Разные аксессуары завершили образ звезды.
Напомним, хищная Злата Огневич задурманила головы мужчин сладкими изгибами в шелковом платье: "Женская сила…".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич без лифчика и стыда раскрыла пиджак, заставив глотать слюнки: "Градус растет".
Также Politeka писала, что соблазнительная Злата Огневич показала свои лакомства, пошалив на постели: "Солодка кара...".