Известная украинская певица Злата Огневич показала, как расслабляется в пятницу в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новыми атмосферными фото на своей странице в Инстаграм. Так, Огневич решила показать, в каком настроении она проводит вечер пятницы.

На снимках красотка предстала в соблазнительном образе. На ней очень короткое черное платье-рубашка с большим поясом, а также высокие лакированные сапоги. Из-за отсутствия брюк или юбки образ певицы выглядит слегка небрежным и вызывающим.

В таком наряде Злата томно позирует, сидя на полу. Красотка написала, что расслабляется по случаю пятницы, а настроение у нее при этом «красное сухое».

«Пятница ...Пора расслабиться», - подписала снимки Огневич.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Креативний фотосет», «Да, отдохни душой и телом», «Вы такая красивая!», «Кицька», «Дикая кошка!», «Пора зажигать», «Понедельнмк похмельник, вторник повторник», «Злата, ты огонь!», «Львица, секси, люблю!», «Бомба-ракета!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Злата показала фигуру в постели.

Огневич лежала на кровати, закинув ножки. Артистка была в светлой футболочке и зеленых штанах. Разные аксессуары завершили образ звезды.

Напомним, хищная Злата Огневич задурманила головы мужчин сладкими изгибами в шелковом платье: "Женская сила…".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич без лифчика и стыда раскрыла пиджак, заставив глотать слюнки: "Градус растет".

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