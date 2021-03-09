Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в соблазнительном образе

На фото Злата позировала показалась в шелковом платье с большим декольте и без белья. Огневич залезла в ванну, где нежилась, держа в руке флакон. Девушка решила не собирать волосы в хвост, оставив их распущенными. Красотка на одном из фото даже закрыла глаза, наслаждаясь процессом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"О, да. Я нашла его", - написала восторженно Злата под публикацией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очаровательно", "Мой взгляд направлен влево от флакона", "Класс", "Выходи за меня", "Наша самая лучшая", "Это прекрасно. Такая невероятная девушка", "Хотел бы почувствовать запах этой туалетной воды на твоей нежной коже!", "Чем дальше пандемия, тем глубже декольте. Злата, ну пора же уже, время XXL - наступило. Мы все ждем", "Ты страстная и нежная, игривая и непредсказуемая, кокетливая и красивая".

Мы писали, что популярная украинская певица Злата Огневич соблазнила формами в красивом платье.

Стоит отметить, что Злата обожает поиграть с фантазиями своих поклонников, подобные кадры - это не редкость.

Красотка в этот раз нарядилась в легкое платье на тонких бретельках, которое обтянуло стройную талию. Из глубокого декольте едва ли не выпрыгивала грудь.

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