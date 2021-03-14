Известная певица Злата Огневич показала эффектный образ для новой песни
На фото Злата позировала в легком полупрозрачном платье, стоя у стены. Красотка дополнила образ стильными перчатками и босоножками. В студии создали ветер, поэтому наряд задувало и певица задрала одну ножку, будоража своим видом. Волосы Огневич оставила распущенными, улыбаясь на камеру. Кадры вышли очень соблазнительными и легкими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Новый сингл 9/04", - написала звезда под фотографией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно без комплиментов Злата не остается:
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"И вы прекрасны", "Твой мир такой же как ты. Прекрасная", "Невероятно", "Очень очень красивая))) красотка лучшая)))", "Какая стройняшка", "Вы волшебная", "Цветочек", "Роскошная красотка, с праздником тебя", "Мир прекрасен, но ты лучше всего и всех. Хоть это и заочно, так как я тебя близко не знаю, но уверен что ты чудо и замечательная девушка и певице",
Мы писали, что популярная украинская певица показала нежный женственный образ в наряде с открытой спиной.
Певица порадовала новым гламурным фото будто с обложки глянцевого журнала. На снимке Злата позирует в роскошном голубом платье с пышной юбкой, которая занимает почти все пространство в кадре. Выделяющейся деталью воздушного наряда стала открытая спина красотки.
Напомним, соблазнительная Огневич вскружила голову в гипюровом наряде
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