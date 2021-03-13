Роскошная Огневич покорила фанатов аквамариновым нарядом и похвалилась, что ее песню использовали как сакундтрек к фильму

Как передает Politeka.net, Злата Огневич предстала в новом женственном и воздушном образе, и представила свою песню, которую использовали для саундтрека в украинском фильме "Аквамарин", акустическая версия представлена на YouTube-канале.

На видео певица предстала "утопая" в гипюровых волнах наряда аквамаринового цвета. Таким же цветом певица сделала мейкап над глазами, усилив глубину взгляда.

Также Злата на своей странице в Инстаграм похвалилась, что впервые ее песню использовали как саундтрек, что ее очень вдохновило и понравилось, ведь песня, которую поет Злата, рассказывает глубокую и драматическую историю.

Поклонники оценили образ Златы, и заполонили колонку для комментариев сердечками, цветочками и другими эмодзи, которыми захотели отметить особенность образа певицы, ее красоту и оригинальность, а также превознесли вокальные данные своей любимой певицы:

"❤️❤️Ты такая красивая и такая прекрасная певица", "Это просто нереальная красота", "Здесь есть всё: искренность, честность, любовь, разочарование, горечь... Поэтому эту песню можно слушать не раз и не два. Браво, Злата!", "Так чувственно и тонко .....до мурашек", " Просто супер талантливая и уникальная Злата. Твое творчество это то, что не надоедает даже спустя годы) Тогда еще "Ангелы" были моей любимой песней, а сегодня меня покорила "Беги"!❤️❤️❤️", - написали поклонники.

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