Популярная украинская певица Злата Огневич соблазнила формами в красивом платье

Соблазнительница продемонстрировала шикарные изгибы в разных позах, пишет Politeka.net.

Стоит отметить, что Злата обожает поиграть с фантазиями своих поклонников, подобные кадры - это нередкость.

Красотка в этот раз нарядилась в легкое платье на тонких бретельках, которое обтянуло стройную талию. Из глубокого декольте едва ли не выпрыгивала грудь.

Красивый макияж со стразами на веках завершил образ.

Звезда выгнулась на кресле, выставив назад упругие ягодицы.

А на другом кадре Злата откинулась в кресле, слегка задрав легкое платье и оголив стройные ножки.

"В каждой из нас течёт Сила. Я называю её женской силой. Когда мы с ней единое целое- происходят удивительные события в жизни! 🙌🏾

Девочки мои любимые, нежные и прекрасные! В своём желании покорить мир- сохраняйте себя, живую, настоящую 🤍 С Праздником 💋", - написала звезда.

За полчаса пост собрал много лайков и комментариев.

"БОГИНЯ ❤️, с праздником", "С праздником Весны вас с 8марта!", "С Праздником🌞💖🌞весеннего вам настроения!🌺🌺🌺Да прибудет с нами сила!💗😉😂", "Сегодня самый лучший праздник, День жизни,светлой красоты! Сегодня пусть у вас, принцессы, Все исполняются мечты!!!", "С праздником, Златочка! 🙌 А нас в городе Сумы решил прийти поздравить снежок 🌨️❄️", "ты очень красивая", "🔥🔥🔥🔥секси", "Девочки рулят", - написали пользователи сети.

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