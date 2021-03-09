Популярная украинская певица Злата Огневич соблазнила формами в красивом платье
Соблазнительница продемонстрировала шикарные изгибы в разных позах, пишет Politeka.net.
Стоит отметить, что Злата обожает поиграть с фантазиями своих поклонников, подобные кадры - это нередкость.
Красотка в этот раз нарядилась в легкое платье на тонких бретельках, которое обтянуло стройную талию. Из глубокого декольте едва ли не выпрыгивала грудь.
Красивый макияж со стразами на веках завершил образ.
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Звезда выгнулась на кресле, выставив назад упругие ягодицы.
А на другом кадре Злата откинулась в кресле, слегка задрав легкое платье и оголив стройные ножки.
Девочки мои любимые, нежные и прекрасные! В своём желании покорить мир- сохраняйте себя, живую, настоящую 🤍 С Праздником 💋", - написала звезда.
За полчаса пост собрал много лайков и комментариев.
"БОГИНЯ ❤️, с праздником", "С праздником Весны вас с 8марта!", "С Праздником🌞💖🌞весеннего вам настроения!🌺🌺🌺Да прибудет с нами сила!💗😉😂", "Сегодня самый лучший праздник, День жизни,светлой красоты! Сегодня пусть у вас, принцессы, Все исполняются мечты!!!", "С праздником, Златочка! 🙌 А нас в городе Сумы решил прийти поздравить снежок 🌨️❄️", "ты очень красивая", "🔥🔥🔥🔥секси", "Девочки рулят", - написали пользователи сети.
Напомним, дерзкая Огневич без штанов задрала ножку, завлекая видом
А еще Politeka сообщала, что томная Огневич прилегла на кровать в соблазнительном наряде, рассказав о нежной любви
Также Politeka писала, что Злата Огневич бесстыдно раскинула ноги в лаковых сапогах