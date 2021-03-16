Відома українська співачка Злата Огневич вразила спокусливим образом з корсетом, а також поділилася своїми секретами краси

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася корисним постом на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що як і у будь-якої іншої жінки, у неї є свої секрети краси.

"Наприклад, я роблю щовесни сет з 5-ти пілінгів, вони називаються "соціальні", так як дозволяють відразу виходити в люди, а не відсиджуватися вдома, зі скоринкою на обличчі", - поділилася співачка.

Огневич також розповіла, що обов'язкові б'юті-процедури для неї включають ще ліфтинг обличчя, масажі шкіри голови, масаж тіла і чистку організму.

На довершення своїх слів Злата поділилася власними фото, які наочно показали, що всі ці процедури працюють, адже співачка на них виглядає чудово.

Так, на одному зі знімків Огневич спокусила глядачів своїм виглядом в привабливому образі. Співачка позувала в білій сукні-сорочці, яка була настільки короткою, що практично повністю оголювала її ноги. Однак, головною родзинкою образу став трендовий чорний корсет з декоративними ланцюжками.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її образу.

"Яка краса!", "Неймовірна!", "Красуня", "красива Злата", "Ням ням)", "розкішна", "запальна", "Ух, які ніжки, дівчина клас", "яка фіфочка, мені до смаку така квіточка, я буду твоїм садівником хижа дика орхідея", - пишуть люди.

Нагадаємо, Злата Огневич ледь не впустила бюст, прийнявши кокетливу позу в легкій сукні: спокусливі кадри.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич у сміливому міні полонила бездоганною красою, погляд неможливо відірвати: "Давно хотіла...".

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