Відома українська співачка Злата Огневич вразила спокусливим образом з корсетом, а також поділилася своїми секретами краси
Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася корисним постом на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що як і у будь-якої іншої жінки, у неї є свої секрети краси.
"Наприклад, я роблю щовесни сет з 5-ти пілінгів, вони називаються "соціальні", так як дозволяють відразу виходити в люди, а не відсиджуватися вдома, зі скоринкою на обличчі", - поділилася співачка.
Огневич також розповіла, що обов'язкові б'юті-процедури для неї включають ще ліфтинг обличчя, масажі шкіри голови, масаж тіла і чистку організму.
На довершення своїх слів Злата поділилася власними фото, які наочно показали, що всі ці процедури працюють, адже співачка на них виглядає чудово.
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Так, на одному зі знімків Огневич спокусила глядачів своїм виглядом в привабливому образі. Співачка позувала в білій сукні-сорочці, яка була настільки короткою, що практично повністю оголювала її ноги. Однак, головною родзинкою образу став трендовий чорний корсет з декоративними ланцюжками.
Шанувальники співачки прийшли в захват від її образу.
"Яка краса!", "Неймовірна!", "Красуня", "красива Злата", "Ням ням)", "розкішна", "запальна", "Ух, які ніжки, дівчина клас", "яка фіфочка, мені до смаку така квіточка, я буду твоїм садівником хижа дика орхідея", - пишуть люди.
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