Известная украинская певица Злата Огневич впечатлила соблазнительным образом с корсетом, а также поделилась своими секретами красоты

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась полезным постом на своей странице в Инстаграм. Она отметила, что как и у любой другой женщины, у нее есть свои секреты красоты.

«Например, я делаю каждую весну сет из 5-ти пилингов, они называются «социальные», так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома, с корочкой на лице», - поделилась певица.

Огневич также рассказала, что обязательные бьюти-процедуры для нее включают еще лифтинг лица, массажи кожи головы, массаж тела и чистку организма.

В довершение своих слов Злата поделилась собственными фото, которые наглядно показали, что все эти процедуры работают, ведь певица на них выглядит превосходно.

Так, на одном из снимков Огневич соблазнила зрителей своим видом в притягательном образе. Певица позировала в белом платье-рубашке, которое было настолько коротким, что практически полностью оголяло ее ноги. Однако, главной изюминкой образа стал трендовый черный корсет с декоративными цепочками.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее образа.

«Какая красота!», «Невероятная!», «Красавица», «Красивейшая Злата», «Ням ням)», «Роскошная», «Зажигательная», «Ух, какие ножки, девушка класс», «Какая фифочка, мне по вкусу такой цветочек, я буду твоим садовником хищная дикая орхидея», - пишут люди.

Напомним, Злата Огневич едва не выронила бюст, приняв кокетливую позу в легком платье: соблазнительные кадры.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в смелом мини пленила безупречной красотой, взгляд невозможно оторвать: "Давно хотела...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Огневич вскружила голову в гипюровом наряде: "Это просто нереальная красота".