Известная украинская певица Злата Огневич впечатлила соблазнительным образом с корсетом, а также поделилась своими секретами красоты
Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась полезным постом на своей странице в Инстаграм. Она отметила, что как и у любой другой женщины, у нее есть свои секреты красоты.
«Например, я делаю каждую весну сет из 5-ти пилингов, они называются «социальные», так как позволяют сразу выходить в люди, а не отсиживаться дома, с корочкой на лице», - поделилась певица.
Огневич также рассказала, что обязательные бьюти-процедуры для нее включают еще лифтинг лица, массажи кожи головы, массаж тела и чистку организма.
В довершение своих слов Злата поделилась собственными фото, которые наглядно показали, что все эти процедуры работают, ведь певица на них выглядит превосходно.
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Так, на одном из снимков Огневич соблазнила зрителей своим видом в притягательном образе. Певица позировала в белом платье-рубашке, которое было настолько коротким, что практически полностью оголяло ее ноги. Однако, главной изюминкой образа стал трендовый черный корсет с декоративными цепочками.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее образа.
«Какая красота!», «Невероятная!», «Красавица», «Красивейшая Злата», «Ням ням)», «Роскошная», «Зажигательная», «Ух, какие ножки, девушка класс», «Какая фифочка, мне по вкусу такой цветочек, я буду твоим садовником хищная дикая орхидея», - пишут люди.
Напомним, Злата Огневич едва не выронила бюст, приняв кокетливую позу в легком платье: соблазнительные кадры.
Как сообщала Politeka, Злата Огневич в смелом мини пленила безупречной красотой, взгляд невозможно оторвать: "Давно хотела...".
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