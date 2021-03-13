Певица Злата Огневич показала новый стильный образ в роскошной фотосессии
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич давно строит карьеру певицы в Украине. Одно время даже ходили слухи о богатом покровителе, который продвигает красотку, но артистка постоянно опровергает подобное. Не забывает девушка и показывать обратную сторону жизнь звезды в социальной сети Инстаграм.
В этот раз Огневич позировала шерстяном костюме с шортами, а образ дополнила стильными резиновыми сапогами. Девушка гуляла у водоема, появившись на фоне лебедей. На нескольких кадрах Злата показала себя со всех сторон, демонстрируя стильный наряд.
"Давно хотела себе именно такой шерстяной костюмчик. Считаю, это весенним must have, к тому же, с трендовыми резиновыми сапогами - очень круто смотрится!", - написала девушка.
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Фанаты сразу же принялись лайкать и комментировать публикацию певицы: "Вау", "Невероятная", "Замечательная", "Какая божественная девушка, очень красивая", "очень красивое фото", "Злата, вы само обаяние в этом костюме!", "Безумно красивая", "Красиво и нежно!", "Злата, размер сапогов точно твой?", "Какие фото. Теплые, мягкие цвета", "Божественна", "Ну очень красивая и нежная", "Я как раз ищу себе костюм. Благодарю. Как вовремя".
Напомним, соблазнительная Огневич вскружила голову в гипюровом наряде.
А еще Politeka писала, что Огневич раскрыла свою чувственную сторону в роскошном наряде с открытой спиной.
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Огневич залезла в ванную, устроив сеанс соблазна.