Певица Злата Огневич показала новый стильный образ в роскошной фотосессии

Как пишет Politeka.net , Злата Огневич давно строит карьеру певицы в Украине. Одно время даже ходили слухи о богатом покровителе, который продвигает красотку, но артистка постоянно опровергает подобное. Не забывает девушка и показывать обратную сторону жизнь звезды в социальной сети Инстаграм.

В этот раз Огневич позировала шерстяном костюме с шортами, а образ дополнила стильными резиновыми сапогами. Девушка гуляла у водоема, появившись на фоне лебедей. На нескольких кадрах Злата показала себя со всех сторон, демонстрируя стильный наряд.

"Давно хотела себе именно такой шерстяной костюмчик. Считаю, это весенним must have, к тому же, с трендовыми резиновыми сапогами - очень круто смотрится!", - написала девушка.

Фанаты сразу же принялись лайкать и комментировать публикацию певицы: "Вау", "Невероятная", "Замечательная", "Какая божественная девушка, очень красивая", "очень красивое фото", "Злата, вы само обаяние в этом костюме!", "Безумно красивая", "Красиво и нежно!", "Злата, размер сапогов точно твой?", "Какие фото. Теплые, мягкие цвета", "Божественна", "Ну очень красивая и нежная", "Я как раз ищу себе костюм. Благодарю. Как вовремя".

Напомним, соблазнительная Огневич вскружила голову в гипюровом наряде .

А еще Politeka писала, что Огневич раскрыла свою чувственную сторону в роскошном наряде с открытой спиной .