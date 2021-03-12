Популярная украинская певица показала нежный женственный образ в наряде с открытой спиной

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она рассказала о песне «Беги», которую записала в качестве саундтрека к украинскому фильму «Аквамарин».

«Эта песня особая для меня, со своей глубокой и драматичной историей...Знаете, я невероятно счастлива, что одна из дальних мечты сбылась и моя музыка попала в киноленту», - рассказала Огневич.

Пост певица сопроводила новым гламурным фото будто с обложки глянцевого журнала. На снимке Злата позирует в роскошном голубом платье с пышной юбкой, которая занимает почти все пространство в кадре. Выделяющейся деталью воздушного наряда стала открытая спина красотки.

Дополнил образ певицы яркий макияж глаз с тенями в тон платью. Он сделал взгляд красотки еще более чувственным и пронзительным.

Поклонники Огневич пришли в восторг от ее образа.

«Огонь», «Красавица», «Ты такая красивая и такая прекрасная певица», «Невозможно быть такой красивой. Злата, вы непревзойденная», «На Алёну Винницкую здесь похожа», «ключ к вдохновению внутри тебя», «Очаровательная», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Злата показала фото, на котором позировала в шелковом платье с большим декольте и без белья. Огневич залезла в ванну, где нежилась, держа в руке флакон.

Напомним, бесстыжая Огневич залезла в ванную, устроив сеанс соблазна: "Страстная и нежная".

Как сообщала Politeka, сочная Злата Огневич в экстра-декольте наклонилась, показав свою Силу: "Девочки рулят".

Также Politeka писала, что роскошная Огневич взбудоражила соблазнительной позой, едва не засветив лишнее: "Дает все прелести".