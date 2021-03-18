Українська співачка Злата Огневич вразила розкішною зйомкою на березі моря

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, зроблених на березі Чорного моря. Судячи з усього, зірка спеціально вирушила на узбережжя, поки там немає туристів.

Злата позувала в коричневому костюмі з широким поясом. Зверху вона накинула неймовірно красиве пальто ніжного блакитного кольору. В руках Злата тримала жовті квіти, які ідеально гармоніювали з її одягом. Співачка пробіглася по піску, спіймавши справжнє блаженство.

"Ми зняли кіно. Це були мої перші слова, коли я побачила наш з @malkina.art фотосет! Машааа! Ну як же ти вмієш зловити те, що я так вміло ховаю? Все сталося дуже спонтанно (в нашому стилі) Одеса, Санжейка і всього 15 хвилин на кадри, про море і мою до нього любов...",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Настільки все гармонійно, буквально все все в цих знімках наповнене ніжністю і теплом", "Санжейка ідеальна поки там немає тварин туристів!", "Як красиво", «Боже яка краса», «Вау, неймовірна зйомка», "як же це красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що спокуслива Огневич запаморочила голову в гіпюровому вбранні:"це просто нереальна краса".

Як повідомляла Politeka, приваблива Огневич подражнила ніжками в зухвалому вбранні з корсетом:"яка фіфочка".

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