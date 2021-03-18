Украинская певица Злата Огневич впечатлила роскошной съемкой на береге моря

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных на берегу Черного моря. Судя по всему, звезда специально отправилась на побережье, пока там нет туристов.

Злата позировала в коричневом костюме с широким поясом. Сверху она набросила невероятно красивое пальто нежного голубого цвета. В руках Злата держала желтые цветы, которые идеально гармонировали с ее одеждой. Певица пробежалась по песку, поймав настоящее блаженство.

«Мы сняли кино. Это были мои первые слова, когда я увидела наш с @malkina.art фотосет! Машааа! Ну как же ты умеешь словить то, что я так умело прячу? Все произошло очень спонтанно (в нашем стиле) Одесса, Санжейка и всего 15 минут на кадры, про море и мою к нему любовь...», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Настолько все гармонично, буквально все все в этих снимках наполнено нежностью и тёплом», «Санжейка идеальна пока там нет животных туристов!», «Как красиво», «Боже какая красота», «Вау, невероятная съемка», «Как же это красиво», - пишут пользователи сети.

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