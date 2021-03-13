Розкішна Огневич підкорила фанатів аквамариновим вбранням і похвалилася, що її пісню використовували як сакундтрек до фільму

Як передає Politeka.net, Злата Огневич постала в новому жіночному і повітряному образі, і представила свою пісню, яку використовували для саундтреку в українському фільмі "Аквамарин", акустична версія представлена на YouTube-каналі.

На відео співачка постала "потопаючи" в гіпюрових хвилях вбрання аквамаринового кольору. Таким же кольором співачка зробила макіяж над очима, посиливши глибину погляду.

Також Злата на своїй сторінці в Instagram похвалилася, що вперше її пісню використовували як саундтрек, що її дуже надихнуло і сподобалося, адже пісня, яку співає Злата, розповідає глибоку і драматичну історію.

Шанувальники оцінили образ Злати, і заполонили колонку для коментарів сердечками, квіточками та іншими емодзі, якими захотіли відзначити особливість образу співачки, її красу і оригінальність, а також звеличили вокальні дані своєї улюбленої співачки:

"❤️❤️Ти така красива і така прекрасна співачка", "це просто нереальна краса", "Тут є все: щирість, чесність, любов, розчарування, гіркота... Тому цю пісню можна слухати не раз і не два. Браво, Злата!", "Так чуттєво і тонко .....до мурашок", "Просто супер талановита і унікальна Злата. Твоя творчість це те, що не набридає навіть через роки) тоді ще "Ангели" були моєю улюбленою піснею, а сьогодні мене підкорила "Біжи"!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали шанувальники.

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