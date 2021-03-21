На самом фантастическом и загадочном шоу "Маска" рассекретили личность участника, скрывавшегося в костюме изысканного Ворона

Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Злата Огневич.

Свое выступление на проекте и яркие фотографии певица выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Ворон или Ворона? Вот Вы мне скажите? 😎 Крутое и загадочное шоу страны @kanalukraina! Я в восторге от костюмов, номеров и наших звездных детективов! Я пыталась Вас запутать максимально и мне это удалось 🎭 Ворон всем благодарит за поддержку и любовь, передает, что у него сегодня хорошее настроение и аппетит! 🪱🐾», - написала Злата Огневич.

Отметим, что на сцене Ворон исполнил песню «Юра, прости» группы НеАнгелы, которая уже распалась.

Зрители и звездные детективы увидели всего одно выступление и одну серию подсказок об этом герое, а потом Залата Огневич сняла свою маску.

Фолловеры оставляют свои отзывы в комментариях после увиденного.

"Злата, вы большая умничка!!!!!!!! Вас не узнали!!!!!!!!! Номер получился!!!!!!!! Хотя Ваше имя неоднократно было произнесено на шоу!!!!! Это действительно было",

"Самая красивая птица с удивительным голосом 😍",

"Ты супер",

"Офигенный педикюр на лапах😍",

"Было увлекательно, Злата, Вы невероятная👍👏🤗",

" Костюм супер🔥🔥🔥, выступление непревзойденное, Злата молодець❤️❤️", - пишут в сети.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"

Как сообщала Politeka, появление Огневич на шоу «Маска» ошарашило зрителей, кто тогда в костюме Солнца: "Вот это неожиданность!"

Также Politeka писала, кто скрывается в костюме Ворона в шоу "Маска": в сети рассекретили имя звездного участника, "Юра, прости..."