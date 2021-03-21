На самом фантастическом и загадочном шоу "Маска" рассекретили личность участника, скрывавшегося в костюме изысканного Ворона
Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Злата Огневич.
Свое выступление на проекте и яркие фотографии певица выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Ворон или Ворона? Вот Вы мне скажите? 😎 Крутое и загадочное шоу страны @kanalukraina! Я в восторге от костюмов, номеров и наших звездных детективов! Я пыталась Вас запутать максимально и мне это удалось 🎭 Ворон всем благодарит за поддержку и любовь, передает, что у него сегодня хорошее настроение и аппетит! 🪱🐾», - написала Злата Огневич.
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Отметим, что на сцене Ворон исполнил песню «Юра, прости» группы НеАнгелы, которая уже распалась.
Зрители и звездные детективы увидели всего одно выступление и одну серию подсказок об этом герое, а потом Залата Огневич сняла свою маску.
Фолловеры оставляют свои отзывы в комментариях после увиденного.
"Злата, вы большая умничка!!!!!!!! Вас не узнали!!!!!!!!! Номер получился!!!!!!!! Хотя Ваше имя неоднократно было произнесено на шоу!!!!! Это действительно было",
"Самая красивая птица с удивительным голосом 😍",
"Ты супер",
"Офигенный педикюр на лапах😍",
"Было увлекательно, Злата, Вы невероятная👍👏🤗",
" Костюм супер🔥🔥🔥, выступление непревзойденное, Злата молодець❤️❤️", - пишут в сети.
Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
Как сообщала Politeka, появление Огневич на шоу «Маска» ошарашило зрителей, кто тогда в костюме Солнца: "Вот это неожиданность!"
Также Politeka писала, кто скрывается в костюме Ворона в шоу "Маска": в сети рассекретили имя звездного участника, "Юра, прости..."