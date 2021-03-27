"Повелитель одиноких волчиц" украинский певец Олег Винник покорил свежим кадром, очаровывая женские сердца

Как передает Politeka.net, Олег Винник стал одним из пятерки звездных детективов на гипершоу Маска. В своем Инстаграм Олег разместил фото на фоне банера шоу, и предупредил зрителей, что осталось всего лишь несколько выпусков до финального аккорда.

Олег пишет:

"Остались три последние выпуска гипершоу Maska. Сегодня в 21:00 не упустите 10-й эпизод!".

На фото Олег предстал в голубом джинсовом пиджаке, который подчеркивает небесного цвета глаза исполнителя, и черной футболке без принта. На правой руке знаменитости красуются несколько браслетов, из цепочек и кожаных ремешков, дополняя образ любимчика женщин. на левой - массивные часы на черном ремешке. Руки Олег засунул в карманы, выставив большие пальцы вперед.

На фото красавчик лукаво улыбается, очаровывая все больше поклонников, которые не упустили возможность прокомментировать фото любимчика публики:

"Еще чуть-чуть и все... это уже традиция смотреть Маску по субботам. Жду вечера. Хорошего вам Олег весеннего настроения", "🔥🔥🔥", "Ждем с нетерпением 🔥🔥🔥", "Бережи себе", " Круто буду смотреть❤️❤️❤️❤️❤️", "😍😍😍😍😍 Oleg you my idol!!!!!!!!😍😍😍", "Я обов'язково буду дивитися це шоу, я так привязалася до маски, до усього, шкода, що маска закінчується таке класне шоу, але нічого у нас ще є голос Країни, і ваша наймовірна команда, за яку я безмежно переживаю, а фотка просто кайф 🔥", "Шикарный 🔥👏", - признались поклонники своему кумиру.

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