В сети появилось необычное видео Олега Винника с ребенком на руках, украинцы заинтригованы

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник вышел на сцену с маленькой копией себя. Видео этого момента опубликовали на одной из фан-странниц в Instagram, посвященных артисту. В ролике можно увидеть, что певец ходит по цене, поет и держит на руках маленького нарядного мальчика, который еще и подпевает, вызывая искреннюю улыбку исполнителя.

Забавно, в этом ребенке Олег как будто узнал себя в детстве, а ведь они с ним действительно похожи. Скорее всего, прической – у мальчика, как и у певца длинные светлые волосы. Более того, в комментариях к видео даже начались дискуссии относительно того, а вдруг этот паренек – сын Винника.

"Мужики! Помню когда-то Олег Анатольевич рассказывал, что на одном концерте увидел мальчика с белым, длинными волосами и который напомнил ему его в детстве. Может это тот случай. Дите действительно напоминает того маленького Олежку в вишиваночке. Когда вырастет будут теплые воспоминания об этом случае. Удачи!", - написала под видео одна из пользовательниц. "Растет новое поколение", "Юная звезда", "Здорово, просто прелесть", "Красивые", "Красота", "Какие милые", "Супер", "Малыш реально похож на Олега", - пишут другие поклонники в комментариях к видео.

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