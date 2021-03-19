Скандальная украинская певица Оля Полякова рядом с Олегом Винником удивила неожиданным заявлением
Артисты, которые являются детективами шоу «Маска», стали чаще появляться вместе и вне проекта. Так, на своей странице в Инстаграм Полякова опубликовала новые сторис с коллегой. Об этом пишет Politeka.net.
Полякова не только прижималась к певцу, но и ошарашила заявлением.
«Ребята, мы только что решили, что мы с Винником – потерянные брат и сестра и вот мы встретились наконец-то. Поцелуемся?.. Коронавирус нельзя целоваться», - сказала она.
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Вероятно, некую схожесть артистам придал специальный фильтр для видео. Хотя Олег Винник несмотря на это выглядел не лучшим образом, его лицо было немного запухшим.
«Ой, красивые», - не удержалась Полякова, любуясь изображением.
Ранее мы рассказывали, Полякова удивила заспанным внешним видом и опухшим лицом, показав себя в купе поезда. Звезда сначала сняла себя в постели, а затем перевела камеру на окно с однообразным серым пейзажем.
"Конечно, такая картинка не очень... Но "шо робыть" - Украина она такая, разная", - вздохнула Оля.
Напомним, довольная Полякова прильнула к Виннику и раскрыла, какой он на самом деле: "Рядом с Олегом и не узнать"
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