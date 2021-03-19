Скандальная украинская певица Оля Полякова рядом с Олегом Винником удивила неожиданным заявлением

Артисты, которые являются детективами шоу «Маска», стали чаще появляться вместе и вне проекта. Так, на своей странице в Инстаграм Полякова опубликовала новые сторис с коллегой. Об этом пишет Politeka.net.

Полякова не только прижималась к певцу, но и ошарашила заявлением.

«Ребята, мы только что решили, что мы с Винником – потерянные брат и сестра и вот мы встретились наконец-то. Поцелуемся?.. Коронавирус нельзя целоваться», - сказала она.

Популярные статьи сейчас

Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."

Подопечная Потапа Андраде решилась на признание об отношениях с Ломакиным: «Мне пришлось…»

51-летняя Дженифер Лопес изящно задрала платье, сверкнув гладенькими ножками: "Вечно юная..."

"Мама выпрыгнула в окно": отец с сыном погибли в пожаре, возникшем из-за электросамоката

Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
Показать еще

Вероятно, некую схожесть артистам придал специальный фильтр для видео. Хотя Олег Винник несмотря на это выглядел не лучшим образом, его лицо было немного запухшим.

«Ой, красивые», - не удержалась Полякова, любуясь изображением.

Ранее мы рассказывали, Полякова удивила заспанным внешним видом и опухшим лицом, показав себя в купе поезда. Звезда сначала сняла себя в постели, а затем перевела камеру на окно с однообразным серым пейзажем.

"Конечно, такая картинка не очень... Но "шо робыть" - Украина она такая, разная", - вздохнула Оля.

Напомним, довольная Полякова прильнула к Виннику и раскрыла, какой он на самом деле: "Рядом с Олегом и не узнать"

Как сообщала Politeka, взбалмошная Полякова ошарашила кадрами из ванной, оказалась не сама: «У меня тут…»

Также Politeka писала, что молодая звезда показала, как Винник нашептывал ей комплименты за кулисами «Голосу країни»: «Я хочу…»