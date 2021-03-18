Украинская певица Ольга Полякова поразила кадрами с ванной

Как передает Politeka.net, артистка, которая любит эпатировать публику, в этот раз у себя в Инстаграм показала, как принимает ванну. Певица оказалась не одна.

«У меня тут музыкальное сопровождение во время того. Как я ванну принимаю», - сказала певица.

Сперва она показала свои ноги в ванне. При этом было слышно звуки гитары.

Загадка быстро раскрылась. Полякова показала, что рядом на полу сидит ее младшая дочь Алиса и осваивает инструмент.

Девятилетняя девочка была очень увлечена игрой, и даже не подняла головы, чтобы посмотреть в камеру. Вероятно, занятие ей действительно нравится.

Учится играть на гитаре и старшая дочь Поляковой 16-летняя Маша.

К тому же девушка, которая с ранних лет увлекается музыкой, сейчас занялась своим хобби более профессионально. Маша накупила себе специальной техники и теперь не только поет, но и сама делает аранжировки к своим композициям.

Как известно, Оля Полякова замужем за успешным бизнесменом по имени Вадим. У пары родились две дочери. В 2005 году на свет появилась Маша, в 2011 году – Алиса.

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