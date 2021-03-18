Скандальная украинская певица Оля Полякова показала свои взаимоотношения с Олегом Винником

В последнее время артисты регулярно появляются вместе в студии популярного шоу «Маска». По всей видимости, это привело к тому, что они стали больше общаться. Так, на своей странице в Инстаграм Полякова опубликовала трогательное совместное фото со своим коллегой. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Винник сидит на диванчике, одетый во все черное. К нему прильнула Полякова, которая на фото выглядит очень довольной. Звезда положила одну руку на грудь певцу, а на ее лице играет легкая улыбка. Винник, в свою очередь, одной рукой приобнял Ольгу, однако его выражение лица осталось непоколебимым.

«Кто в маске?», - подписала снимок Полякова.

В комментариях певицу попросили раскрыть характер Винника в жизни.

«Расскажи какой он? Злой агрессивный или гибкий флексибл и вообще широка душа любви?», - написал один из комментаторов.

На этот вопрос звезда ответила в своей неподражаемой манере:

«О**рительный», - коротко написала она.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост певицы.

«Ниче себе парочка», «Главные блондины украинской эстрады», «Шикарно смотритесь , просто шедевр», «Вау))) Ольга, Вас рядом с Олегом и не узнать», «Волчик с волчицей», «Хочется спросить из этого фото.... что между вами было???))))) Очень классное фото», - пишут люди.

Напомним, Полякова застукала 16-летнюю дочь Машу в постели за любимым делом: "Растет…".

Как сообщала Politeka, Винник, скрывающий личную жизнь, рассекретил свою новую "половинку": "Вы очень милая пара".

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