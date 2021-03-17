Украинский певец Олег Винник представил общественности девушку, которая его покорила
Как передает Politeka.net, об этом артист сообщил у себя в Инстаграм.
47-летний певец показал фото, на которых запечатлен рядом с эффектной брюнеткой.
«Друзья, одна из интриг раскрыта! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девочкой, талантливой вокалисткой - @elina.ivashchenko_official, которая впоследствии стала победителем "Х-фактора" и "Славянского базара". И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути. На моем концерте в Броварах состоялась live-премьера нашего с Еленой дуэта. Ждите студийную версию композиции "Бриллианты"😎 Скоро», - написал певец.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Каменских в одной футболке устроила "битву идеальных ножек" с горячей подружкой: "Ну, держитесь..."
Ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?"
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Отметим, поклонники Винника оценили такой дуэт, и поздравляют артиста с новой песней.
«Песня шикарная, цепляет глубоко в душе.. 🔥🔥🔥 хочется слушать и слушать🔥🔥 с нетерпением жду студийку», «Очень красиво», «Ваш дуэт с Элиной получился отличный!! Да, молодая, талантливая, начинающая музыкальную карьеру певица. Очень правильно, что вы поддерживает молодые таланты», «Поздравляю Вас с новинкой, песня просто не реально-бомбастическая🔥, очень чувственная и нежная», "Кстати, вы очень милая пара", - пишут в комментариях.
Напомним, Винник перестал скрывать истинные чувства к Каменских, заставив покраснеть даже Полякову: "Иди ко мне, моя..."
Как сообщала Politeka, слетевший с катушек Данилко на "Маске" отшлепал Каменских и поцеловал Полякову, Винник не выдержал: "Я в шоке!"
Также Politeka писала, что «эффектный Винник во всем черном взбудоражил «волчиц», ошеломив боевой готовностью: «Начинаем бои»