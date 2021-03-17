Украинский певец Олег Винник представил общественности девушку, которая его покорила

Как передает Politeka.net, об этом артист сообщил у себя в Инстаграм.

47-летний певец показал фото, на которых запечатлен рядом с эффектной брюнеткой.

«Друзья, одна из интриг раскрыта! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девочкой, талантливой вокалисткой - @elina.ivashchenko_official, которая впоследствии стала победителем "Х-фактора" и "Славянского базара". И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути. На моем концерте в Броварах состоялась live-премьера нашего с Еленой дуэта. Ждите студийную версию композиции "Бриллианты"😎 Скоро», - написал певец.

Отметим, поклонники Винника оценили такой дуэт, и поздравляют артиста с новой песней.

«Песня шикарная, цепляет глубоко в душе.. 🔥🔥🔥 хочется слушать и слушать🔥🔥 с нетерпением жду студийку», «Очень красиво», «Ваш дуэт с Элиной получился отличный!! Да, молодая, талантливая, начинающая музыкальную карьеру певица. Очень правильно, что вы поддерживает молодые таланты», «Поздравляю Вас с новинкой, песня просто не реально-бомбастическая🔥, очень чувственная и нежная», "Кстати, вы очень милая пара", - пишут в комментариях.

Напомним, Винник перестал скрывать истинные чувства к Каменских, заставив покраснеть даже Полякову: "Иди ко мне, моя..."

Как сообщала Politeka, слетевший с катушек Данилко на "Маске" отшлепал Каменских и поцеловал Полякову, Винник не выдержал: "Я в шоке!"

Также Politeka писала, что «эффектный Винник во всем черном взбудоражил «волчиц», ошеломив боевой готовностью: «Начинаем бои»