Украинская певица, звезда «Х-фактора» и «Голосу країни» Ирина Бояркина поделилась пикантным видео с одним из тренеров шоу

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, которое сама сняла за кулисами шоу. Рядом с эффектной блондинкой стоял Олег Винник, который стал забрасывать ее комплиментами.

«Я хочу тебе сказать, что ты фантастическая. Ты знаешь, что ты делаешь. И не тратишь время», - прошептал Винник практически на ушко молодой красотке.

Ирина не осталась в долгу и отблагодарила тренера.

«Каждый тренер 11-го сезона шоу @goloskrainy_official невероятно тепло и благосклонно ко мне отнесся, очень поддержал меня на проекте. В том числе и @olegg.vynnyk - один из самых популярных артистов Украины. Олег, я счастлива слышать от Вас такие искренние слова поддержки, это меня очень вдохновляет, и я обещаю, что ни в коем случае не остановлюсь на достигнутом, а буду двигаться только вперед к своим мечтам, с любовью в сердце», - отметила Ирина.

В комментариях под постом поклонники оставили массу интересных отзывов.

«Поздравляю. Правда, ничего не слышно.. А, если серьёзно, то никто из тренеров не споёт твою новую песню лучше, чем ты», «Что-то у меня закрыдывается такое впечатление, что ты уже сделала то, зачем туда пришла», «Благодарность, Олегу, за эти слова)», - пишут люди.

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