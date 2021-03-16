Олег Винник сделал непростой выбор между блондинкой и брюнеткой, преподнеся Дорофеевой неожиданный подарок

Как передает Politeka.net, в паблике "Голос країни" в Инстаграм показали выступление двух участниц на вокальніх боях. После исполнения, Виннику пришлось сделать непростой выбор между блондинкой Галиной Куришко и брюнеткой Анной Бераиа.

Девушки исполнили песню Дорофеевой "Gorit" в этноаранжировке. Во время исполнения хита, счастливая Дорофеева раскружилась в танце, прошептав Винникку на ушко: "Как здорово!"

Винник показал пальцем, место для поцелуя, куда его тут же поцеловала Надя.

В итоге Винник выбрал Галину, блондинку, а Монатик, воспользовался возможностью и "украл" Анну в свою команду.

Поклонники подметили, что Винник постоянно "подбивает клинья" к Дорофеевой, и Дантесу пора обратить на это внимание:

"Никакушную песню сделали классной!", "Супер! Респект Олегу и девочкам", "Олег Винник выбрал Галину Курышко. Анну Бераиу украл Дима Монатик", "Спели Дорофееву дуэтом. Такую невокальную песню дали хорошим вокалисткам. Они её только своими голосами вытянули", "Винник решил потешить Надю? 😏", " По-моему Винник скоро украдёт Надю у Дантеса 😏😂".

Напомним, что Винник перестал скрывать истинные чувства к Каменских, заставив покраснеть даже Полякову: "Иди ко мне, моя..."

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