Олег Винник сделал непростой выбор между блондинкой и брюнеткой, преподнеся Дорофеевой неожиданный подарок
Как передает Politeka.net, в паблике "Голос країни" в Инстаграм показали выступление двух участниц на вокальніх боях. После исполнения, Виннику пришлось сделать непростой выбор между блондинкой Галиной Куришко и брюнеткой Анной Бераиа.
Девушки исполнили песню Дорофеевой "Gorit" в этноаранжировке. Во время исполнения хита, счастливая Дорофеева раскружилась в танце, прошептав Винникку на ушко: "Как здорово!"
Винник показал пальцем, место для поцелуя, куда его тут же поцеловала Надя.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Аппетитная Дженнифер Лопес искусила идеальными "полушариями" в экстра-декольте: "Ангел!"
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
Устрашающая пустота: как выглядит безлюдный Буковель после бунта в эти минуты, кадры
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
В итоге Винник выбрал Галину, блондинку, а Монатик, воспользовался возможностью и "украл" Анну в свою команду.
Поклонники подметили, что Винник постоянно "подбивает клинья" к Дорофеевой, и Дантесу пора обратить на это внимание:
"Никакушную песню сделали классной!", "Супер! Респект Олегу и девочкам", "Олег Винник выбрал Галину Курышко. Анну Бераиу украл Дима Монатик", "Спели Дорофееву дуэтом. Такую невокальную песню дали хорошим вокалисткам. Они её только своими голосами вытянули", "Винник решил потешить Надю? 😏", " По-моему Винник скоро украдёт Надю у Дантеса 😏😂".
Напомним, что Винник перестал скрывать истинные чувства к Каменских, заставив покраснеть даже Полякову: "Иди ко мне, моя..."
Как сообщала Politeka, эффектный Винник во всем черном взбудоражил «волчиц», ошеломив боевой готовностью: «Начинаем бои»
Также Politeka писала, что Винник ошеломил внешним видом и поведением с командой перед боями на "Голос країни": "Вот тогда будет…"