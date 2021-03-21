Украинский певец Олег Винник, который является тренером «Голосу країни» и детективом в шоу «Маска», рассказал, что ждет любителей проектов

Артист стал любимчиком женщин, благодаря своему таланту и внешности, передает Politeka.net. Сейчас артист снимается в разных проектах, покоряя своими образами.

Так, Олег появился на шоу "Голос країни" в стильном луке. Он надел черную куртку с блестящими деталями. Артист распахнул верхнюю одежду, блеснув черной кофтой. Также Винник был в серых джинсах.

Певец присел на кресло тренера и посмотрел в камеру.

"Друзья, сегодня слушаем новые дуэты на @goloskrainy_official. Смотрите батлы лучших вокалистов 11 сезона в 21:00 на @ 1plus1_ua 😎", - написал певец.

За два часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Лучше вокалиста чем вы - нет😍😍😍💕", "Очень жду голос страны ", "Привет.🙌 батл, так батлы ... 😃", "😍😍😍😍😍Новые дуэты, новые невероятные эмоции .❤️", "Ждем 👏", "Ждем, болеем, наслаждаемся! 👏", "Я переживаю за вашу невероятную команду, я уверена что она у вас самая лучшая и будет на высшем уровне, и вы выберете сильного, который вас поразит до глубины души и коснется вашего сердечка, удачи вам и вашей, команде 🥰 мы с вами , ваши волчицы 🔥", ", "Олег, обязательно посмотрим - я уверена, что будет интересно - я смотрела отрывки видео, как Вы тренируете Ваших подопечных - мне очень понравилось! Жду вечера!".



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