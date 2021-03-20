Фанаты пофантазировали на тему "любви" Олега Винника и Юлии Саниной, получилось интересно

Как сообщает Politeka.net, в соцсетях решили пофантазировать на тему связи Олега Винника с Юлией Саниной. К фотографиям солистки The Hardkiss фанаты прифотошопили уверенного в себе повелителя волчиц Олега Винника. Надо сказать, что получилось очень необычно, но парочка на этих снимках выглядит весьма гармонично. Забавно, что кадры были опубликованы на фан-странице, посвященной Виннику и Оли Поляковой.

На снимках Олег и Юлия запечатлены в загадочном месте с тяжелыми красными шторами. Перед камерой он появился в темных брюках и свободной атласной рубашке, который аж сверкает. Санина рядом с Винником позирует в откровенном платье интересного фасона с кокетливыми вырезами по боках, которое красиво подчеркнуло ее идеальную фигурку. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, на ее лице яркий макияж, а на теле массивные украшения.

В подписи к публикации говорится: "Любовь – универсальная энергия жизни, обладающая способностью превращать злые страсти в страсти творческие". Пользователи тут же кинулись обсуждать эти отфотошопленные кадры, удивляясь, как хорошо они смотрятся вместе. "Это прекрасно", "Нереальные", "Очень мило", "Вау, это шикарно", "Какие красивые", "Мне этого не хватало", - пишут в комментариях к публикации.

Напомним, Санина из The Hardkiss ошеломила новой внешностью, такого от нее не ждали: "Пугачева, ты ли это?".

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