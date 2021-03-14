Известная фронт-вумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала ведущей юбилейного выпуска "Орел и решка" показала фантастические пейзажи
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юлия разместила подборку фото, которые не вошли в выпуск, однако оставили неизгладимое впечатление на звезду.
Путешествие в Колумбию, в Асьенда Финка эль Дьяманте, - пишет Санина, - действительно райское местечко в горах. Знакменитость рассказала, что место, куда прилетела Юлия когда-то принадлежало родственнице теперешнего хозяина. Однако, много лет назад дом и землю незаконно конфисковали, все разбили и разворовали. Спустя несколько десятилетий землю удалось вернуть семье и теперь хозяин возвел на ней дом, завод по переработке кофе и кофейно-банановые плантации.
Юлия Санина также похвасталась, что ей доверили посадить кофейное дерево, что было очень трогательно для певицы.
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"Мне доверили посадить кофейное дерево, угостили чашечкой кофе. Оказалось, что кофейное зерно белого цвета, а я и не знала. А бананы, которые растут вперемежку с кофе, предают ему сладкий привкус! Мне трудно представить, каково это - быть постоянным участником команды Орла и Решки. Видеть такой удивительный мир и не переставать удивляться, не утратить этот детский восторг", - подытожила Санина.
Поклонники написали, что рады видеть Юлию в такой роли, а также восторженно описали свои чувства от увиденного:
"Так приятно видеть в этой роли😊 чудесные фото❤️ И хотела узнать, откуда такое платье нереальное?", "Какая Вы - неземная 🥺", "Юля, Вы бесподобны.", "Райське містечко😍", "Сказочные фото❤️❤️❤️❤️", "Красота неописуемая! И я совсем не о природе😍", - написали поклонники.
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