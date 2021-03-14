Известная фронт-вумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала ведущей юбилейного выпуска "Орел и решка" показала фантастические пейзажи

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юлия разместила подборку фото, которые не вошли в выпуск, однако оставили неизгладимое впечатление на звезду.

Путешествие в Колумбию, в Асьенда Финка эль Дьяманте, - пишет Санина, - действительно райское местечко в горах. Знакменитость рассказала, что место, куда прилетела Юлия когда-то принадлежало родственнице теперешнего хозяина. Однако, много лет назад дом и землю незаконно конфисковали, все разбили и разворовали. Спустя несколько десятилетий землю удалось вернуть семье и теперь хозяин возвел на ней дом, завод по переработке кофе и кофейно-банановые плантации.

Юлия Санина также похвасталась, что ей доверили посадить кофейное дерево, что было очень трогательно для певицы.

"Мне доверили посадить кофейное дерево, угостили чашечкой кофе. Оказалось, что кофейное зерно белого цвета, а я и не знала. А бананы, которые растут вперемежку с кофе, предают ему сладкий привкус! Мне трудно представить, каково это - быть постоянным участником команды Орла и Решки. Видеть такой удивительный мир и не переставать удивляться, не утратить этот детский восторг", - подытожила Санина.

Поклонники написали, что рады видеть Юлию в такой роли, а также восторженно описали свои чувства от увиденного:

"Так приятно видеть в этой роли😊 чудесные фото❤️ И хотела узнать, откуда такое платье нереальное?", "Какая Вы - неземная 🥺", "Юля, Вы бесподобны.", "Райське містечко😍", "Сказочные фото❤️❤️❤️❤️", "Красота неописуемая! И я совсем не о природе😍", - написали поклонники.

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