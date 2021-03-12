Солистка The Hardkiss Юлия Санина порадовала публику сочным кадром

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе.

Так, горячая брюнетка позировала в живописном месте. Скорее всего, во время съемок трэвел-шоу "Орел и решка", новой ведущей которого она стала.

На ней было легкое черное платье из полупрозрачной ткани с необычным принтом. Сквозь него можно разглядеть ее стройные ножки. Девушка стояла возле белокаменного строения на разрисованных ступеньках, придерживая рукой волосы, в которых играл ветер.

Юлия немного щурилась, ослепленная лучами, одарив зрителей прелестной улыбкой.

"Солнце 🌞", - лакончино подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, а некоторые даже с завистью, расщедрившись на комплименты:

"ну я вижу тут как минимум два ))"; "Ты наше солнышко😍 Хорошего дня😍"; "Юлия, чье платье?😍 Восхитительное!"; "Шикарное платье, Вам очень идёт 👏"; "До чего Вы прекрасны😍"; "Вот красивая девочка!😍"; "удивительно, что может сделать солнце 🌞 с душой человека🌝"; "Два солнца. Такое платье красивое, где взять? Хочу такое же".

Ранее мы рассказывали, как вокалистка The Hardkiss в образе роковой красотки заставила трепетать. Артистка позировала в фиолетовом платье с безумными вырезами и слишком откровенной зоной декольте.

"С праздником✨ Девушки, вы - мое вдохновение. Ваши истории в наших песнях. Пусть они будут счастливыми💋", - подписала фото певица, поздравляя поклонниц с прошедшим Женским днем.

"А вы наш большой и ни с кем несравнимый цветочек, от которого мы вдохновляемся, мы любим вас безмерно за ваше старание в музыке, карьере и за все, что вы делаете", - тепло отреагировала одна из фанаток.

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