Новая Санина покрасовалась в компании рокеров, поговорив об обятиях, "греют душу"

Как передает Politeka.net, в паблике в Инстаграм Юлия Санина приглашает всех еще раз послушать ее новый трек и клип "Обійми", в компании своих музікантов, опершись на плечо своего мужа, Юля написала:

"Ученые утверждают, что для "выживания" человеку в день нужно не менее четырех объятий, а для хорошего самочувствия — не менее восьми. Прослушивание нашего нового трека не заменит объятия, но точно согреет душу".

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"Песня🔥", "Невероятно крутые 🌪🌪🌪", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥Просто шедевр!!!", "Неимоверно согревает ❤️", "Спасибо! Ещё раз с премьерой 💫💕", "Обнимаем вас, ребята ❤", "Гарна пісня, просто щось неймовірне та гарне", "Юля ви прекрасні неймовірно талановиті😍👏❤️", "А мені твій голос дуже навіть замінив обійми", "Очень круто!😍😍😍❤️", "Очень греет душу!😍😍😍", "Песня просто❤️", "А Юле очень идет такая стрижка!🔥", "Лучше причёска чем длинная 👏", "Удивительно, но я ещё "выживаю"","С премьерой 🔥👏😍❤️", "Отличная вышла песня и клип".

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